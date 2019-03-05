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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:53 مساءً -
نوال الزغبي
أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي “مع حمد شو” ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ حمد قلم، استطاعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أن تحدث ضجة بعفويتها خلال المقابلة، إذ وصلت بالإعلامي إلى حدّ غيرته من موافقة نوال على عرض زواج من أحد المعجبين الكويتيين عبر تويتر، الأمر الذي دفع بحمد إلى عرض الزواج عليها، ولكنّها رفضت شروطه.
من ناحية أخرى، نفت الزغبي شائعة قيامها بكسر أحد ضلوعها للمحافظه على رشاقتها، مشيرة إلى أن السرّ يعود إلى ممارستها التمارين الرياضية بشكل مستمر، مؤكدة حرصها على عدم تناول وجبة العشاء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا إعلامي كويتي يطلب الزواج من نوال الزغبي.. فهل وافقت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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