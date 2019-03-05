فن ومشاهير

شاهدوا إعلامي كويتي يطلب الزواج من نوال الزغبي.. فهل وافقت؟

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:53 مساءً -

nawal alzoghbi iiii1

nawal alzoghbi iiii1

نوال الزغبي

أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي “مع حمد شو” ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ حمد قلم، استطاعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أن تحدث ضجة بعفويتها خلال المقابلة، إذ وصلت بالإعلامي إلى حدّ غيرته من موافقة نوال على عرض زواج من أحد المعجبين الكويتيين عبر تويتر، الأمر الذي دفع بحمد إلى عرض الزواج عليها، ولكنّها رفضت شروطه.

من ناحية أخرى، نفت الزغبي شائعة قيامها بكسر أحد ضلوعها للمحافظه على رشاقتها، مشيرة إلى أن السرّ يعود إلى ممارستها التمارين بشكل مستمر، مؤكدة حرصها على عدم تناول وجبة العشاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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