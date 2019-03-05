أنباء عن انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة وتسريب سبب خلافهما!

هنا شيحة وأحمد فلوكس

تداولت تقارير صحفية خبر انفصال الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، وذلك بعد تسريبات كشفت ما وقع بينهما بالضبط وأدى لخلاف حاد بينهما نتج عنه ترك الأخيرة لمنزل الزوجية.

خبر انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة تم تداوله بكثافة في الساعات الماضية، حيث أشارت التقارير أن الأخيرة تركت منزل الزوجية وعادت إلى منزل والدها في مدينة 6 أكتوبر.

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وقال مصدر مقرب أن هنا شيحة حتى الآن ترفض الإعلان عن انفصالها عن زوجها أحمد فلوكس، بينما هو من بادر وكشف الأمر عندما حذف صورهما سوياً من حسابه على انستقرام، بحسب موقع الوطن.

وعن سبب الانفصال، قال المصدر المقرب أن هنا شيحة لم تتحدث عنه بشكل مباشر، وأنها تعيش حالة نفسية سيئة، فهي لم تتخيل يوماً أن يقوم زوجها أحمد فلوكس “بمعايرتها” بزواجها السابق وابنيها، وأن يقع الانفصال بهذه السرعة.

وحتى الآن لم يعلق أحمد فلوكس أو هنا شيحة بشكل مباشر عن أنباء انفصالهما.

وكان خبر انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة تم تداوله بكثافة، بعد أن ألغيا كلاً منهما الآخر على حساباهما على انستقرام، بخلاف ما قام به الفنان المصري بحذف صوره مع زوجته بالكامل من حسابه، ليبدأ التكهن بأن الأمور بينهما لا تسير على نحو جيد.

الجدير بالذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة أعلنا زواجهما في شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط.