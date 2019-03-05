انت الان تتابع تفاصيل خبر تعلم العربية.. مهمة أخرى للقوات التركية في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:48 مساءً - خرّجت دولة قطر دفعة جديدة من متدربي اللغة العربية من القوات التركية الموجودة في البلاد، والتي وصلت إلى الدوحة بعد فرض الحصار على البلاد في يونيو 2017، في إطار اتفاقية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان، اليوم الاثنين، أن "مدرسة اللغات المتعددة القطرية أجرت، الخميس الماضي، حفل تخريج دورات اللغة العربية المكثفة للمبتدئين للقوة التركية المتواجدة في قطر".

وبلغ عدد الخريجين 99 عنصراً من القوات التركية، وقد استمرت الدورات من 3 ديسمبر الماضي حتى 27 فبراير المنصرم، على شكل 4 دورات.

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وأضاف البيان أن "الحفل حضره كل من الملحق العسكري التركي، وقائد القوات المشتركة التركية، وقائد القوات البرية التركية، وذلك في كتيبة طارق بن زياد بمركز الدفاع الوطني وإدارة الأزمات".

وتأتي الدورات السابقة بعد اختتام دورة أخرى قامت بالتعاون بين وزراتي الداخلية القطرية والتركية لـ 20 عنصراً من شرطة تركيا، خضعوا لدورة لغة عربية لغير الناطقين بها في الدوحة.

ووقَّعت الدوحة وأنقرة اتفاقية عسكرية مشتركة عام 2014، ووصلت الدفعة الأولى من القوات التركية إلى قطر بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تلتها دفعات عدة.