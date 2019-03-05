حفل أحلام في الرياض الأكثر تداولًا إلكترونيًا

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متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش جمهور النجمة الإماراتية أحلام في السعودية حالة من الفرح، بعد أن أعلنت رسميًا عن استعدادها لإحياء أوّل حفل جماهيري لها في المملكة.
وتصدّر هاشتاغ “أحلام في الرياض” قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في السعودية وعدد من بلدان الخليج والوطن العربي.
ومن المقرر أن تلتقي نجمة الخليج الأولى الجمهور ومحبّيها في السعودية يوم 21 الشهر بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.
وستقدّم أحلام خلال الحفل باقة من أروع أغاني أرشيفها الفني، حيث كانت قد طلبت من الجمهور مساعدتها في اختيار الأغنيات التي يرغبون منها تقديمها في السهرة المنتظرة.
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