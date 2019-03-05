بيرين سات تحذف صورها مع زوجها وتثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــرد: في خطوة غير متوقعة، حذفت النجمة التركية الشهيرة بيرين سات الصور التي تجمعها مع زوجها كينان دوغلو عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، لتؤكد بهذه الطريقة وجود خلافات بينهما وفقًا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية التركية.

الغريب أن كينان دوغلو نفى انفصاله عن بيرين وصرح لأحد المواقع التركية: “ربما هذه المرة العشرين التي يقال بها أننا انفصلنا، لا أعرف سبب انتشار هذه الشائعات ولا يوجد أي خلافات بيننا”.

يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سات من كينان دوغلو إلا أنهما لم يرزقا بعد بطفل، وتؤكد تقارير صحفية تركية أن بيرين تخضع لعالج من مشكلة صحية تعيق تحقيقها حلم الحمل والإنجاب.