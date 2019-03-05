تهديدات تطال أوبرا وينفري والسبب مايكل جاسكون

متابعة بتجـــــــرد: تتلقى الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري رسائل مليئة بالكراهية وتهديدات علنية من محبي مغني البوب الراحل مايكل جاكسون قبل مقابلتها المنتظرة مع متهمي الأخير بالتحرش الجنسي.

ومن المقرر عرض مقابلة أوبرا مع جاكسون جاكسون، إد روبسون وجيمس سفيتشوك مساء الاثنين القادم على قناة HBO بعد الجزء الثاني من Leaving Neverland.

تجدر الإشارة إلى أن قناة HBO نشرت مقتطفات من الحلقة، وبدى واضحًا من خلالها أن محتوى الحلقة استفز متابعي مايكل جاسكون الأكثر حماسًا.