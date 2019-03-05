مخترع “مومو” يخرج عن صمته للمرّة الأولى.. ما مصير اللعبة القاتلة؟

متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت اللعبة المخيفة “مومو” حديث الناس ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار خطرها القاتل، اذ زعمت عدّة تقارير أن “مومو” تجبر الأطفال على القيام بتحديات مميتة وتشجّعهم على الانتحار أو تهددهم بالقتل.

أما “مومو” فهي شخصية خيالية مرعبة الملامح ذات عيون جاحظة وابتسامة مخيفة، وتظهر كإعلان في فيديوهات لبرامج ومسلسلات أطفال شهيرة منشورة على يوتيوب، منها Peppa Pig.

وبعد انتشارها بشكل كبير والتحذيرات الكبيرة منها تماماً كلعبة “الحوت الأزرق”، خرج مخترع هذه الشخصية عن صمته.

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اذ كشف الفنان التشكيلي الياباني Keisuke Aiso الذي اخترع دمية “مومو” أن هذه اللعبة مجرد خدعة يقوم بها “أشخاص مرضى” ليرعبوا الأطفال، اذ أنها في الأصل منحوتة له صنعها لشركة “لينك فاكتري” المتخصصة في صناعة المؤثرات البصرية لأفلام الرعب.

كما كشف أنه تخلّص منها نهائياً وقضى عليها بعد انتشار هذا التحدي المخيف، وشرح أن لا علاقة له بما يجري على يوتيوب لكنه يشعر بالمسؤولية تجاه الأطفال المرعوبين وقال لصحيفة “ذا صن”: “أصبح بإمكان الأطفال الاطمئنان الآن لأن مومو قد ماتت…إنها غير موجودة وقد زالت اللعنة”.

ويذكر أن منحوتة “مومو” تحمل في الحقيقة اسم “الطائر الأم” اذ هي بوجه فتاة جاحظة وبرجلي دجاجة، وعرضت في “معرض فانيليا لفنون الرعب” بطوكيو قبل أن يقوم مخترع هذه الشخصية بإزالتها ورميها.