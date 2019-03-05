سلمى حايك تعلن موعد عرض فيلمها الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الممثّلة العالمية سلمى حايك عن موعد طرح فيلمها الجديد The Hummingbird Project، ونشرت الإعلان الترويجي الخاص بالعمل مؤكدة في تعليقها أنّه من المقرّر طرح الفيلم 15 آذار/مارس الجاري. وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهورها ومتابعيها، مُؤكّدين على انتظارهم ورغبتهم في مشاهدة الفيلم. تجدر الإشارة إلى البرومو الخاص بالفيلم حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 15 ساعة على إتاحة عرضه عبر حساب سلمى حايك على موقع “إنستجرام” الشهير. لمشاهدة الإعلان الخاص بالفيلم:

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