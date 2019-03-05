نادر الأتات يقلب المواقع رأسًا على عقب: حالة فوضى

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات نجاح أغنيته الجديدة “حالة فوضى” التي طرحها مؤخرًا عبر موقع وتطبيق “أنغامي”.

ومنذ إطلاق الأغنية تسبّب نادر بحالة فوضى عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث يتلقى سيلًا من التعليقات ورسائل التهنئة على مدار الساعة.

وحققت أغنية “حالة فوضى” أكثر من 750 ألف استماع في فترة لا تتعدَ الخمسة أيام على إصدارها عبر “أنغامي”.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” هي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، ومن المقرر أن يصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا