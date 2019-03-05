ماذا تحضّر مايا رعيدي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟

بعد الاجتماع الذي ضمّ ملكة جمال لبنان مايا رعيدي والسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في مقر الهيئة منذ عدة ايام، أعلنت مايا رعيدي عن تعاونها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من خلالها أنضمامها إلى الحملة العالمية “التوازن للأفضل” تحت شعار “نساء ورجال” وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في 8 آذار/مارس الحالي.

وأكدت “رعيدي” انها ستضع طاقاتها في سبيل دعم المرأة وإيصال رسالة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي “تؤكد على أهميّة اعتماد مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات والأدوار بين النساء والرجال، وذلك لمجتمعٍ أفضل إجتماعياً وإنسانياً واقتصادياً وسياسياً وبيئياً”.

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وشددت الى انها ستدعم الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة تحت شعار “نساء ورجال #التوازن للأفضل، وهي تدعو من خلالها إلى عدم التمييز بين إنسانٍ وآخر، وتؤكد على أن جمال الإنسان الحقيقي يكمن في جمال أخلاقه ومدى احترامه للإنسان الآخر ولحقوقه وطاقاته وأفكاره.

كما دعت مايا رعيدي رجالاً ونساءً إلى دعم هذه الحملة من خلال نشر الصورة الرسمية على صفحاتهم، وإلى التقاط الصور الشخصية بالأسلوب المعتمد عالمياً والذي اعتمدته الهيئة في صورتها التي ما هي سوى دعم لهذه المساعي الحثيثة والنبيلة، واشروها مع استخدام الهاشتاغ #التوازن_للأفضل أو #Balanceforbetter