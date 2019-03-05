الفنان ماهر كما لم تروه من قبل

Mar 05, 2019 كشف الفنان ماهر النقاب عن كليب أغنيته الجديدة “انت هي” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب انتاج تايغا. الأغنية صورها ماهر في مرفأ بيروت تحت ادارة المخرجة هيفا الفقيه التي اختارت ان يكون الكليب قريب من عنصر الشباب وعصري وجريء. Advertisements ظهر ماهر بلوك شبابي مميز وملفت للانظار. كما ظهر في عدة كادرات ولقطات رومنسية جمعته مع الفتاة التي شاركته الكليب. أغنية “انت هي” تحقق نجاحاً منذ ان أطلقها ماهر حيث يرددها الجمهور في الحفلات التي يحييها في ملهى التايغا وفي سهرات أخرى، لذا أحب ان يوثقها على طريقة الفيديو كليب كي تبقى في أرشيفه الغنائي.







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