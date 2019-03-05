مي العيدان تهاجمُ راغدة شلهوب.. وتؤكّد: أحمد سعد قرب يموت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، برنامج "قطعوا الرجالة"، الذي تقدّمه اللبنانية، راغدة شلهوب، بسبب تكرار استضافته لمشاهير ملّ منهم الجمهور، بحسب وصفها.

واعترضتْ العيدان، على اسم البرنامج ""قطعوا الرجالة" قائلة: "لا والله ينقطعوا النسوان اللي جابتهم هذه الرجالة يا راغدة".

وأضافتْ مي، في مقطع عبر إنستغرام، من برنامجها "كشف حساب": "شنوا هذا أنا مليت من البرنامج هي صايرة تجيب المشاهير اللي عندهم خصومة مع الراجل، بس أنا مليت من ريم البارودي، أفتح عند ريهام سعيد ألاقيها، أفتح عند راغدة شلوب ألاقياها، عند الإبراشي أيش هذا إحنا ملينا وأحمد سعد قرب يموت بيكتب مذكراته قبل الموت، وأنت ما عندك إلا أحمد سعد والبارودي أو سمية الخشاب".

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وتابعتْ الإعلامية الكويتية: "أنا استمتعت بحلقة سما المصري عن حلقة ريم لأن البارودي حافظة كلامها تقعد تسمع لكي، فمفروض خلاص حفظنا، أما سما فهي إنسانة مثقفة جدًا وعندها إدراك ومحاورة جيدة"، مناشدة وسائل الإعلام، بعدم استضافة ريم البارودي مرّة أخرى.

يُذكر، أنّ راغدة شلهوب تستضيف في برنامجها، شخصيات نسائية من مجال الفنّ والإعلام، كان أبرزهنّ: ريم البارودي، وسلوى خطاب، وسما المصري، وسالي عبدالسلام.