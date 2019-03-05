ثلاثة نجوم يفشلون في اللحاق بالسباق الرمضاني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أخفق ثلاثة نجوم في اللحاق بالسباق الرمضاني المقبل لأسبابٍ لها علاقة بضيق الوقت وتأخر انطلاق تصوير أعمالهم الدرامية لأسبابٍ تسويقية وإنتاجية في ظل حالة الضبابية التي سيطرت على المشهد في سوق الإنتاج الدرامي خلال الفترة الماضية.

عمرو يوسف

أبرز هولاء النجوم الفنان عمرو يوسف ومسلسله "القائمة 36" والذي كان يفترض ان ينطلق تصويره مؤخراً. لكن الشركة المنتجة وجدت أن هناك استحالة في تصوير العمل خلال الفترة المتبقية قبل شهر رمضان وفضلت إرجاؤه للعام المقبل. خاصةً مع وجود مواقع تصوير كثيرة للعمل في ظل عدم الانتهاء من كتابة السيناريو. الأمر الذي سيجعل خروجه بالشكل اللائق في مدة تصوير أقل من 80 يوماً مسحيلاً، ما دفع الشركة لتتخذ قرار التأجيل في اللحظات الاخيرة.

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نيللي كريم

الأمر نفسه حدث مع الفنانة نيللي كريم التي كانت قد شرعت بالفعل بتصوير مسلسل "النصابين" مع الفنان آسر ياسين، لكن المشروع تأجل حتى إشعارٍ آخر بسبب ضيق الوقت وعدم اختيار باقي فريق العمل، ما سيغيّبها عن الدراما الرمضانية للمرةِ الأولى منذ سنوات.

يسرا

أما الفنانة يسرا فرغم رغبة شركة العدل غروب بظهورها في شهر رمضان المقبل، إلا أنها اتفقت مع المنتج جمال العدل على تأجيل مشروعها لرمضان 2020 بسبب ضيق الوقت أيضاً. علماً أن الإتفاق على تسويق العمل جاء متأخراً، ولن يمنحهم الوقت الكافي لإنهاء العمل خلال الفترة القصيرة المتبقية.