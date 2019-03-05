صفية العمري: لم أقصد الإساءة لـ"نجلاء فتحي"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أوضحت الفنانة صفية العمري أن المناوشات التي تعرّضت لها في أحد الأفلام السينمائية لم تكن مع الفنانة نجلاء فتحي. وذلك بعدما فُسِّرَ حديثها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس أنها قصدتها في حديثها، مؤكدة على أنها اخطأت بذكر اسم مخرج الفيلم.

وإذ أكدت أنها تكن لـ "فتحي" كل الاحترام والتقدير، أضافت أن كل ما ذُكِرَ من أسماء لفنانات في المواقع الاخبارية ليس دقيقاً. مشيرةً إلى أن الفيلم الذي تحدثت عنه في اللقاء ليس من إخراج الراحل نادر جلال وإنما لمخرج آخر لا ترغب يذكره.

ولفتت إلى أن الحوار مع اسعاد يونس كان بمثابة اللقاء مع صديقة استمعت بها، وتمنت عدم التطرق لهذا الإشكال الذي تحدثت عنه لكونه قديماً وانتهى, مشددة على أنها ذكرت الحادثة ضمن مواقف عابرة تعرّضت لها في حياتها.