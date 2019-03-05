القاهرة - سارة رفعت
اختارت إدارة مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الـ12 بدولة الكويت المقام خلال الفترة من 3 إلى 13 مارس/ آذار الجاري، والذي تقيمه الهيئة العامة للشباب بقيادة عبدالرحمن بداح المطيري، مدير عام الهيئة العامة للشباب في دولة الكويت، الفنان والمخرج مازن الغرباوي عضوا في لجنة التحكيم.
وتضم لجنة التحكيم مجموعة من القامات الفنية والأكاديمية في الكويت وبعض الدول العربية منهم، محمد مبارك بلال رئيس لجنة التحكيم عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت سابقا، والكاتب فهد ردة الحارثي من المملكة العربية السعودية والفنان بلال مارتيني من سورية، ومن الكويت الفنان حسين المفيدي وأحلام حسن وابتسام حمادي.
قد يهمك أيضاً :أصالة تعلن عن إحيائها حفلاً غنائيًا مع السعودية داليا مبارك
كانت هذه تفاصيل خبر مازن الغرباوي عضوًا بلجنة تحكيم "أيام المسرح" في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.