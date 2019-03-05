مازن الغرباوي عضوًا بلجنة تحكيم "أيام المسرح" في الكويت

اختارت إدارة مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته الـ12 بدولة الكويت المقام خلال الفترة من 3 إلى 13 مارس/ آذار الجاري، والذي تقيمه الهيئة العامة للشباب بقيادة عبدالرحمن بداح المطيري، مدير عام الهيئة العامة للشباب في دولة الكويت، الفنان والمخرج مازن الغرباوي عضوا في لجنة التحكيم.

وتضم لجنة التحكيم مجموعة من القامات الفنية والأكاديمية في الكويت وبعض الدول العربية منهم، محمد مبارك بلال رئيس لجنة التحكيم عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت سابقا، والكاتب فهد ردة الحارثي من المملكة العربية السعودية والفنان بلال مارتيني من سورية، ومن الكويت الفنان حسين المفيدي وأحلام حسن وابتسام حمادي.

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