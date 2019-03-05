"برودكشن" تطرح الألبوم الأول لمحمد الشرنوبي "زي الفصول الأربعة" على يوتيوب

قررت الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن طرح أول البوم غنائي لشركتها "زي الفصول الأربعة " للفنان الشاب محمد الشرنوبي علي قناة الشرنوبي علي اليوتيوب اليوم الاثنين 8 مساءا, والذي يعتبر الألبوم الأول للشرنوبي.

وسيتم تصوير عدد من الأغنيات بتقنيات عالمية خلال الفترة القادمة طبقا لخطة الشركة لتقديم الشرنوبي بشكل مختلف في ظل شعبيته الكبيرة التي يتمتع بها وسط كل فئات المجتمع العربي بعد النجاحات المتكررة له في الفترة الأخيرة.

ويضم الألبوم 10 اغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة وتم التعاون في الالبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.

وكانت الاغنيات هي "حتة من الخيال" ‎كلمات امير طعيمة والحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله و" عادي براحتك" كلمات نواره الباظ والحان تامر علي وتوزيع يحي يوسف" زي العادة" كلمات جمال الخولي والحان تامر علي وتوزيع تميم" والبنت اللي بتحلم "بيها كلمات أمير طعيمة الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي" بقوي قلبي" كلمات جمال الخولي والحان تامر علي وتوزيع احمد ابراهيم و"نقول مبروك" كلمات تامر حسين والحان تامر علي وتوزيع تميم" وماتلفش وتدور" كلمات تامر حسين والحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي و "زي الفصول الأربعة" كلمات ايمن بهجت قمر والحان يحي يوسف وتوزيع عادل حقي" وصبح الصباح" كلمات ايمن بهجت قمر والحان محمد يحي وتوزيع اسامه الهادي و" مفيش داعي "كلمات محمد عاطف والحان محمد يحي وتوزيع احمد ابراهيم‎.

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