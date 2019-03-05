شاهيناز تطرح أُغنية "شبكني" على منصات التواصل الاجتماعي

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية سينغل جديدة بعنوان "شبكني" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء. وتقول في مطلع الأغنية شبكني وخدني .. والليلة دي يا ناس فرحتي.. يا سعدي .. يا باختي ..ده اللي على عين قسمتي. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : شاهيناز تنتهي من تصوير أحدث كليباتها الخميس مصطفى حجاج يُحيّي حفلة رأس السنة مع شاهيناز

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