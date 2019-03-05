أسرة "حكايتي" يواصلون التصوير بالحي الريفي

تواصل أسرة مسلسل "حكايتي" تصوير مشاهدهم في أحداث العمل في الحى الريفي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يكثف المخرج أحمد سمير فرج عدد ساعات التصوير التي تصل لـ18 ساعة يومياً للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى وتسليمها للجهة المنتجة، وهى شركة سينرجي.

وتظهر ياسمين بطلة العمل ضمن عائلة كبيرة، حيث لديها "عمان" وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، ومع تصاعد الأحداث تمر العائلة بعدة أزمات.

يذكر أن مسلسل "حكايتي" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

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