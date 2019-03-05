القاهرة - سارة عبد الستار
وتظهر ياسمين بطلة العمل ضمن عائلة كبيرة، حيث لديها "عمان" وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، ومع تصاعد الأحداث تمر العائلة بعدة أزمات.
يذكر أن مسلسل "حكايتي" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر أسرة "حكايتي" يواصلون التصوير بالحي الريفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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