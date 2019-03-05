شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تعود لديزنى بدور الأميرة فانيليانا فى "رالف يدمر الإنترنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ديزنى، عودة الفنانة علا رشدى، إلى المشاركة فى أفلامها مجددا، من خلال دور الأميرة الصغيرة فانيليانا فى النسخة العربية من أحدث أفلامها "رالف يدمر الإنترنت".

وقالت ديزنى، إن علا رشدى بصوتها المتميز ليست بغريبة على جمهور ديزنى، فبالرغم من النجومية الكبيرة التى تتمتع بها اليوم، إلا أن جمهور ديزنى بالعالم العربى كبر على صوتها فى عدة أعمال شهيرة عرضت فى تسعينيات القرن الماضى على قناة ديزنى، منها دور جوزل فى مسلسل "دهمان بطة"، نيللى فى "الفسحة" وأودرى فى فيلم "أطلنتس.. الإمبراطورية المفقودة".

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وقررت شركة ديزنى مؤخرا إضافة اللهجة المصرية ضمن قائمة لهجاتها بعد أن استبدلتها مؤخراً باللغة العربية الفصحى، وتعود مرة أخرى فى فيلمها القادم Ralph Breaks the Internet، المقرر طرحه يوم 6 مارس القادم على متاجر الشركة ونوافذها التلفزيونية فى مواقع الإنترنت.