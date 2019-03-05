شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسأل متابعيه: "ترشحولى مين نجمة لبنانية شابة أمامى فى هوجان؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم محمد إمام سؤالا على متابعيه لمعرفة رأيهم فى أكثر فنانة لبنانية شابة يحبون مشاهدتها أمامه فى مسلسله الجديد "هوجان".

وكتب "إمام" "كنت حابب أخد رأيكم، ترشحولى مين نجمة لبنانية شابة فى جيلى تكون ضيفة شرف معايا فى مسلسل هوجان".

ويقدم محمد إمام فى عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.