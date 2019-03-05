كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:37 صباحاً -

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تلعب مع ابنها كريستيانو.

الفيديو مليء بالطاقة الإيجابية والحب، وهو الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى مشاركته بشكل هائل على صفحاتهم، لدرجة أنه وبأقل من 24 ساعة تخطّت نسبة مشاهدته الـ 800 ألف مشاهدة.

وعلقت عبد النور على الفيديو قائلة: “ابني بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تلعب مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا ضحكته تسرق القلوب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.