فنانات فى عيادة الطبيب النفسي.. تعرفوا على السبب!

يعتبر البعض أن الذهاب إلى الطبيب النفسي دليل على مرض نفسي يمر به الإنسان، إلا أن هناك بعض المشاهير يحرصون على الذهاب إلى عيادة الطبيب النفسي بغرض الحصول على نصائح لتجنب الانهيار.

واليوم نعرض أسماء فنانات كشفن عن إجرائهن زيارات للطب النفسي.

ويبدو ظاهرًا أن نجوم الفن هم الأكثر ممن يعانون مرض الاكتئاب وازدواجية الشخصية بسبب الحرص على الظهور بالصورة التي رسموها في مخيلة جمهورهم، في حين أنه في الحياة الأسرية يتصرفون على طبيعتهم ويمارسون حياة الأمومة ويواجهون المشاكل كأي إنسان عادي ومع ذلك يتحتم عليهم التعاطي بالشخصية التي انطبعت في أذهان الوسط الفني!

هند صبري

أعلنت صبري في مقابلة في برنامج “فحص شامل” المذاع على الحياة، أنها لجأت إلى الدكتور النفسي بعد انفصال والديها وهي في سن الـ17 لإرجاع عالمها الذي انهار. بالإضافة أنها ذهبت للطبيب النفسي لكونه أثر عليها حرمانها من قضاء الطفولة كباقي أقرانها نظراً لدخولها عالم التمثيل في وقت مبكر.

دينا الشربيني

اعترفت الشربيني بأنها سبق لها أن لجأت الطبيب النفسي لأنها تعاني من تعدد الشخصيات، فهي تريد أن يرشدها الطبيب لتحديد من هي تكون! كما صرحت دينا الشربيني أنها تعاني من فوبيا المرض والموت، إضافة إلى فوبيا الأماكن العالية بسبب أحلام متكررة وهي تسقط من الأعلى بصورة ورقة.

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غادة عبد الرزاق

كشفت عبد الرزاق في عام 2013 بأنها كانت تتردد على الطبيب النفسي منذ 12 عاماً، وانتشر في العام 2017 فيديو يخصها على مواقع التواصل يظهرها في حالة من الهذيان من غرفة النوم نتيجة لتناولها أدوية للأعصاب، وفي وقت لاحق اعتذرت غادة وهي تبكي، موضحة أنها نهضت من نومها على فضيحة مع اتهامات بأنها عمدت إلى إظهار جزء من جسمها. ودحضت بعض الانتقادات التي تقول إنها تسعى إلى العودة إلى الأضواء، مشيرة بأن ذلك غير ممكن بعد المشوار الطويل والناجح.

شيرين عبد الوهاب

صدمت الفنانة شيرين الجمهور من محبيها بالكشف عن معاناة مع مرض الوسواس القهري عقب إنجاب طفلتها مريم، ففي برنامج تخاريف كشفت في محاورة الإعلامية وفاء الكيلاني عن متابعتها طبيب شهير يعيش في أمريكا من أجل العلاج النفسي، كما صرحت لأول مرة عن قيامها بأكثر من محاولة انتحار.

منى زكي

مني زكي كانت بحاجة لزيارة طبيب نفسي بعد أن آلامها جدًا وفاة والدها ولم تستطع التعامل مع الواقع لوجود ارتباط قوي به، كما لم تخف اللجوء إلى العيادة النفسية بعد أن أصبحت تتصرف كسعاد حسني في دور البطولة الذي لعبته في مسلسل سندريلا.