بعد خلافها مع هيفا ماجيك… رولا يموت تعلن عن ارتباطها قريبا!

هيفا ماجيك ورولا يموت

وقع خلافٌ كبيرٌ مؤخّراً بين عارضة الأزياء رولا يمّوت وهي الأخت غير الشّقيقة للفنّانة هيفا وهبي وبين المتحوّل الجنسي صبحي، المعروف بـ”هيفا ماجيك”، وتبادلا التّهم والشتائم، ورفعت رولا عدداً كبيراً من الدعاوى ضدّه في لبنان، وفق ما ذكرت مجلّة “الجرس”.

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وفي آخر تعليق لرولا على “هيفا ماجيك”، قالت: “ما بقا حدا يبعتلي شي بيخص المتحول.. خلص الشهر وخلصت مدّتو عندي.. ما عندو غير هالكلمتين ببغاء وبعيدون.. قصّتو صارت عند الدولة ويصطفلوا ببعض”.

وفاجأت رولا يموت متابعيها، حين كشفت أنّها ستعلن عن قصة حبّها مع شخص لم تذكر اسمه، بعد عيد ميلاد أختها هيفا الذي يصادف في 10 آذار، وقالت رولا: “هلأ عنا شغل وأشيا على الأرض وأول خبرية قصة ارتباطي قريباً على الإعلام من بعد عيد ميلاد أختي”.