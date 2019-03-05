شاهد.. إيمان العاصي بملابس قصيرة وتثير الجدل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:37 صباحاً -

إيمان العاصي انقسم جمهور الفنانة إيمان العاصي حول صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بين مؤيد ومعارض حيث ارتدت جيب قصير للغاية مستقلة موتوسيكل ضخم. Advertisements ولم تعلق العاصي، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها، فيما علق الجمهور بـ”لبسك بقى أوفر أوى”، وآخرون أشادوا بجمال الصورة. وتشارك العاصى في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسلين هما “لمس أكتاف” مع الفنان ياسر جلال، و”بينا ميعاد” مع غادة عادل ورانيا يوسف.

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