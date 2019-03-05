كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:37 صباحاً -

أحمد مجدي كامل نشرت الفنانة مها أحمد صورة لنجلها أحمد مجدي كامل ، مطالبة بالدعاء له بعد نقله للمستشفى . Advertisements وظهر “أحمد” في المستشفى ، وعلقت “مها” عبر حسابها بـ”انستجرام” قائلة: “دعواتكم .. ربنا كريم .. الحمدلله على كل شيء”. وكانت “مها” أكدت أن نجلها تعرض لوعكة صحية قبل فترة ، لتعاوده نفس المشاكل منذ ساعات ، مؤكدة أن حالته مستقرة والأطباء اقترحوا بقاءه 3 أيام تحت الملاحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة تنشر صورة مطالبة بالدعاء له بعد نقله للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.