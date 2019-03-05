شاهدوا.. الوزن الذي يمكن ان تتحمله كرة القدم؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:37 صباحاً -

الوزن الذي يمكن ان تتحمله كرة القدم؟ نشر موقع قناة “hydraulicpresschannel” المتخصص بقياس تحمل الأشياء ضغط المكابس الهيدروليكية فيديو يظهر انفجار كرة القدم تحت ضغط وزن بلغ 1000 كلغ. وجاء نشر الفيديو عبر موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي، علما أن كرة القدم تزن قبيل بداية المباراة (وهي جافة) ما يتراوح بين 410 و450 غرام



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