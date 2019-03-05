كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:37 صباحاً -
أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC Trending” على جميع ما أثير حول زواجه خلال الفترة الماضية ، مفضلا ألا يظهر أمام وسائل الإعلام احتراما لزوجته الأولى.
وقال “إبراهيم” في تصريحات نقلها البرنامج المشار إليه: “لم أتهم زوجتي وأم أولادي ياسمين عيسى بتكسير الاستوديو الخاص بي في بلاغ رسمي وإنما قدمت بلاغا ولم أتهم فيه أي شخص ، واضطراري لتقديم البلاغ راجع إلى اتصال من الجيران أبلغوني فيه أنهم سمعوا صوت خبط وتكسير في الاستوديو فاعتقدوا أن هناك عملية سرقة “.
وأضاف: “من حق زوجتي أن تدخل الاستوديو وقتما تريد وأنا متأكد أنها أو أي شخص من طرفها من المستحيل أن يفعلوا شيئا مثل هذا “.
وتابع: “لم أساوم زوجتي على الاستوديو المملوك لي ولها ، فالمسألة مادية بحتة وأنا مستعد لدفع أي أموال دفعتها في تأسيس الاستوديو “.
واستدرك: “أما عن أسباب عدم الرد على مكالمات زوجتي وأسرتها ليس هروبا وإنما لأن الوقت غير مناسب للحديث في الموضوع ، ورغم كل شيء أنا حريص على العلاقات معهم ولم أسع للاستفزاز ولم أنشر أي صورة لي مع أنغام”.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. أحمد إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على خبر زواجه من أنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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