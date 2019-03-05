كارول سماحة تثير حماس الجمهور: “عدت إلى العمل”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها تتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت من أجل العمل على مشروع فني جديد.

وأشارت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى أن أمامها يوم تصوير طويل فكتبت: “عدت إلى بيروت، عدت إلى العمل.. يوم تصوير”.

تغريدة كارول سماحة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أعربوا عن حماسهم لمعرفة ما تحضّره لهم في الكواليس.

وكانت كارول قد أشارت إلى أنها تنشغل بالعمل على مشاريع فنية عدّة ومن بينها أغاني جديدة ستبصر النور في موسمي الربيع والصيف المقبلين.

الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.