المشاهد الأولى من كليب عاصي الحلاني الجديد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات البرومو الدعائي الرسمي الخاص بكليب “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، استعدادًا لبدء عرضه قريبًا. ويظهر عاصي الحلاني في البرومو بمشاهد خاطفة وسط أجواء صيفية بامتياز، وهو ما ضاعف من حماس محبّيه للكليب المنتظر. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عادل سرحان.

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