محمد عساف يُشوّق جمهوره، ما القصة؟

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “مكانك خالي”، يستعد نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية جديدة قريباً.

وأتخذ “عساف” من حسابه الخاص على انستغرام منبراً ليشوّق جمهوره حول العمل الجديد حيث طلب توقعاتهم حول العمل القادم.

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“عساف” تلقى الكثير من الاجابات منها صحيحة ومنها خاطئة، الا انه رفض الكشف عن أي تفاصيل حول الأغنية الجديدة تاركاً عنصر التشويق الى حين صدور العمل.

آخر اعمال “عساف” أغنية “مكاك خالي” حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة منذ طرحها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “مكانك خالي”، قدمها “عساف” باللهجة العراقية، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبو وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.