أحمد فلوكس وهنا شيحة يحذفان صورهما ويلغيان متابعة بعضهما على إنستغرام.. هل انفصلا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان المصريّ، أحمد فلوكس، وزوجته الفنانة، هنا شيحة، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد قيام الأوّل بإلغاء متابعة الأخيرة على إنستغرام، وحذف صورهما سويًا، فيما ردّتْ عليه هنا بنفس الأمر، بينما أبقتْ على بعض الصّور بصفحتها الشخصية.

ويأتي هذا التّصرّف المفاجئ من النجمين، وسط غموض بشأن حقيقة وقوع خلافات بينهما، أو أنّ الأمر له تفسير آخر، خاصّة، أنّ الثنائيّ سبق وأنْ ألغيا متابعة بعضهما، قبل الإعلان عن زواجهما بأيام.

وذكرتْ مواقع محلية في مصر، أنّ هناك خلافات تجمع بين هنا وفلوكس، خلال الفترة الحالية، انتقلت على إثرها الفنانة المصرية، إلى منزل والدها، في منطقة السادس من أكتوبر.

وكان فلوكس قد عقد قرانه على هنا شيحة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائليّ بسيط، ثمّ قضيا شهر العسل في مدينة دبي.

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يُذكر، أنّ فلوكس روى في آخر ظهور له مع هنا، ببرنامج "أنا وبنتي"، من تقديم الفنان شريف منير، تفاصيل زواجهما، مشيرًا، إلى أنّ الأمر تمّ في 10 ساعات.

وأوضح: "عرضت على هنا الزواج بعدما بدأت الصحافة تكتشف علاقتنا وتتحدث عنها، وعلى الرغم من تحمسها لفكرة الزواج، لكنها كانت خائفة وظلت تقول لي إنها ليست جاهزة الآن لهذه الخطوة".

واختتم الفنان الشّاب، أنّه في يوم ما، فاجأته هنا قائلة، إنّهما سيتزوجان غدًا، لأنّ شقيقتيها حلا ورشا ستسافران، ولا بدّ أنْ يحضرا عقد القران.