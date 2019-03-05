لماذا غيّرتْ عبير صبري فستانها في مهرجان شرم الشيخ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة المصرية، عبير صبري، سبب اختيارها لفستان أسود اللّون، أثناء مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسّينما الآسيوية في دورته الثالثة، مشيرةً، إلى أنّها أرادتْ احترام مشاعر أهالي ضحايا حادث قطار السّكّة الحديد.
وأوضحتْ في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، أنّها اختارتْ فستانًا آخر للمهرجان، ولكن، بعد حادث القطار، غيّرت الفستان للون الأسود، من بيت أزياء "فلانتينو".
وأضافتْ، أنّ الأحداث الإرهابية، أو المأساوية لن تغيّر الشّعب المصريّ، ولن تجعله يتراجع عن تحقيق المزيد من التقدّم والاستقرار. موضّحةً، أنّ حادث القطار لم يثبت حتى الآن، هل هو نتيجة إهمال، أم مُدبّر.
وفي فيديو "فوشيا"، أوضحتْ عبير صبري، حقيقة اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "هوجان"، مع محمد إمام، وتفاصيل علاقتها بزوجها، بعد تعبيره عن حبّه لها، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
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