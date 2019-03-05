شكرا لقرائتكم سلسلة "جيمس بوند" تحدٍ جديد لرامي مالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رشحت الشركة المنتجة لسلسة أفلام "جميس بوند" الشهيرة الممثل الأميركي من أصل مصري رامي مالك للعب دور رئيسي في الجزء الـ 25 من السلسلة.
ورشحت شركة "أيون برودكشن" مالك بعدما حصل على جائزة "أوسكار" عن أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي جسد من خلاله دور فريدي مركوري الاثنين الماضي.
ويعتبر مالك أول عربي يفوز بأوسكار للتمثيل في تاريخ جوائز المسابقة على مدار 91 عاماً.
وذكرت وسائل إعلام أميركية وعربية أن الشركة شرعت فعلياً في مفاوضات مباشرة مع مالك لتحديد مواعيد تصوير دور الشرير أمام جيمس بوند الذي يؤدي دوره الممثل الإنجليزي دانيال كريج في النسخة الجديدة من السلسة ذات الشعبية الواسعة.
ويصور رامي حالياً دوره في الجزء الأخير من سلسلة أفلام "الشرطي الآلي" الذي يُتوقع أن يعرض خلال العام الحالي، أما النسخة الجديدة من سلسلة جيمس بوند فقد قررت الشركة المنتجة عرضها في أبريل 2020.
وحصل مالك على أوسكار أفضل ممثل عن دور المطرب الإنجليزي ذي الأصول الباكستانية، فريدي ميركوري، في فيلم ”الملحمة البوهيمية“ (Bohemian Rhapsody).
والمثل المولود في العام 1981 في الولايات المتحدة، هاجرت أسرته من صعيد مصر إلى لوس أنجلوس.
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