الغموض يلفّ زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يلف الغموض علاقة الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد أشهرٍ قليلة من الزواج، وبعد نحو شهرٍ من توقفهما عن نشر صور مشتركة بينهما. فقد ألغى هو متابعة زوجته عبر حسابها على "إنستغرام" في خطوة اعتبرها الجمهور بمثابة المقدمة للإعلان عن الإنفصال بينهما، خاصةً أنها ردت بنفس الخطوة بعد بساعات.
ولقد حذف "فلوكس" العديد من الصور المشتركة لهما من حسابه، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات عن مصير زواجهما الذي أحدث ضجة في الوسط الفني قبل شهور. فيما التزم كلاهما الصمت ولم يوضحا الأمر الذي التبس على الجمهور المتابع لصفحيتهما. خاصةً أن هنا أبقت الكثير من الصور التي تجمعهما وبينها لقطات في شهر العسل. فهل ثمة أمر خفي، أم خلاف مؤقت، أم أنهما فعلاً على وشك الإنفصال؟
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