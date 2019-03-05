محمد محسن يحيي حفلة غنائية في أوبرا إسكندرية الخميس المقبل

يستعد المطرب محمد محسن، لإحياء حفلتة الغنائية في دار أوبرا إسكندرية بقاعة "سيد درويش"، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 7 مارس. ومن المقرر أن يقدم "محسن" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومنها: "زي أغاني زمان، حضنك حياة، حباة الندا، حبايب زمان، بقالك مدة، اصيله يا بنت، في قلبي مكان". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - محمد محسن يحلم بتقديم موسيقى جديدة تتناسب مع المجتمع الشرقي - الفنانة هبه مجدي تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها محمد محسن

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