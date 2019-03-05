كايروكي ومسار إجباري يشاركان بمهرجان وصلة في دبي

القاهرة - سارة رفعت
تستعد أشهر فرق الأندرجراوند من العالم العربي، للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان وصلة في دبي.
وعلى رأس قائمة الفرق المشاركة في المهرجان فريق كايروكي ومسار إجباري، إضافة إلى "مشروع ليلى، المربع، 47 soul".
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 5 إبريل المقبل، وذلك في "برج بارك" في إمارة دبي.
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