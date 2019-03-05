محمد رمضان يحيي أولي حفلاته الغنائية نهاية الشهر الجاري

ومن المقرر أن يستعد رمضان هذه الفترة على تسجيل عدد من الأغنيات لتقديمها خلال حفله الذي يقام برعاية شركة مزيكا، ومالكيها محمد ومحسن جابر.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي يقوم بتصويره حاليا حتى يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة.
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