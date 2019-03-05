دنيا عبد العزيز تهنيء الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ71

هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان محمد صبحي، بعيد ميلاده الـ71، والذي يوافق الـ3 من مارس في كل عام.

وكتبت عبد العزيز على صورة جمعتها بالفنان محمد صبحي: "يا ونيس كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة، عمري ما هنسى انك علمتني الالتزام والاحترام، اتعلمت منك حاجات كتير أهمها حبي لشغلي بجد، كل سنة وأنت أستاذي.. تلميذتك مجبورة".

ويشار إلى أن الفنانة دنيا عبد العزيز، كانت قد شاركت مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "عائلة ونيس" في الجزء الثالث، وقدمت شخصية "مجبورة".

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