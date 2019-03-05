محمد كيلاني سعيد جدًا بالعمل مع عادل إمام

كشف المطرب والفنان محمد كيلاني عن سعادته بالاشتراك في مسلسل " فلانتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": حلم حياتي أن أشارك الفنان عادل إمام عمل فني من بطولته وهذا الحلم قد تحقق الآن بالاشتراك في مسلسل " فلانتينو" وحتى الأن عندما أصور معه مشاهدي في العمل أقف أمامه وأنا لا أصدق نفسي، فهو فنان كبير صاحب خبرة فنية واسعه وأتعلم منه الكثير في كل لحظة أشاركه فيها هذا العمل.

وعلى جانب مختلف أعلن استعداده حاليا لطرح أغنية جديدة "سنغل" بعنوان " كلمتها" وهي من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبدالواحد ومن المقرر طرحها مع بداية موسم الصيف.

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