تامر عبد المنعم سعيد برئاسة قصر السينما

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته برئاسة قصر السينما للمرة الثانية حيث أنه قد سبق وتولي رئاسة القصر منذ يناير ٢٠٠٦ وحتي يونيه ٢٠١١.

وقال تامر في حديث خاص لـ "لايف ستايل"، "انا سعيد للغاية بهذا القرار وأشعر بأنني عدت مرة أخرى إلي بيتي، وسأسعى أن أعيد له مكانته ووضعه على الخريطة الثقافية مثلما كان، حيث إنه قد توقف نشاط القصر منذ فترة، وسيكون هناك العديد من الأنشطة والدراسات والندوات وإنتاج الافلام والمسرحيات وإقامة معارض فنية وغيرها من النشاطات".

ويشار إلي إن الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أصر قرارًا بتعيين الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا لقصر السينما.

ويأتي هذا القرار في ظل خطة وضعها الدكتور أحمد عواض لقصور الثقافة من أجل عودة دورها وتعدد أنشطتها.

ومن المعروف أيضًا أن الفنان تامر عبد المنعم أينا أصيلا للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تولي عدة مناصب منها تأسيس ورئاسة تحرير مجلة أبيض وأسود أول مجلة متخصصة في الفن السابع منذ ٢٠٠٨ و كان آخرها المنسق العام لتسويق المُنتج والمحتوي الثقافي بمكتب رئيس الهيئة منذ سبتمبر.

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