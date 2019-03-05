مي سليم تُشارك في مسلسل "صانع الأحلام"

كشفت الفنانة مي سليم عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل في المسلسل اللبناني " صانع الأحلام" والذي سيتم عرضه على أكثر من قناة فضائية عربية.

وقالت مي في حديث خاص إلى "لايف ستايل"، "العمل جذبني للغاية لأنه مختلف وأقوم من خلاله بتجسيد دور فتاة تعمل " مصممة أزياء" وفي الحقيقة أنا استمتع كثيرا بالشخصية لأنني أعشق الموضة والأزياء كثيرا".

ويذكر أن "صانع الأحلام" من بطولة أروى جودة، مي سليم، مكسيم خليل، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، إيلي متري، من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.

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