"العرب اليوم" يرصد تفاصيل مسلسل "هوجان" لمحمد إمام

يقدم الفنان المصري محمد إمام، في عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر في الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التي يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

* "صلاح عبد الله" في دور "بهلول الحمش":

يجسد الفنان صلاح عبدالله ضمن أحداث مسلسل "هوجان" الذى يشارك فى بطولته النجم محمد عادل إمام شخصية تدعى بهلول الحمش والذى يرعى تربيه الفنان محمد إمام، وذلك منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة على استغلاله في عده أنشطه مختلفة ومع ملاحظته للقوه الخارقة التى يتميز بها أطلق عليه اسم هوچان ويشاركه في حياته الأسرية فتاة شابة تصغره فى العمر بمراحل ألا وهى الفنانة ميرنا نور الدين.

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* ميرنا نور الدين زوجة " بهلول الحمش" :

تجسد الممثلة الشابة ميرنا نور الدين زوجة الفنان صلاح عبد الله الذى يجسد شخصية تدعى "بهلول الحمش" والذى يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.

* هاجر أحمد في دور فتاة تتحدث بأكثر من لغة:

انضمت الفنانة الشابة هاجر أحمد إلى أسرة مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، حيث تجسد هاجر أحد الأدوار الرئيسية فى العمل وتحديداً الذى كان يبحث عنه إمام وأعلن عنه على السوشيال ميديا.

وكان محمد إمام وصناع "هوجان" أعلنوا على السوشيال ميديا فى منشور أنه مطلوب لدور رئيسى فى المسلسل، فنانة جميلة تتراوح سنها من 20- 25 سنة تجيد تحدث اللغة الانجليزية والفرنسية بطلاقة"، وبعد فترة من البحث وتلقى الأسماء استقر صناع العمل على الفنانة هاجر أحمد لتجسيد هذه الشخصية.

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* عمر متولي كلاكيت ثالث مرة مع محمد إمام:

يشارك الفنان عمر مصطفى متولى ضمن أحداث مسلسل "هوجان" الذى يخوض به الفنان محمد عادل إمام السباق الرمضاني المقبل وتعد المرة الثالثة الذى يشارك فيها متولى مع إمام حيث تعاونا قبل ذلك في مسلسل "لمعي القط" الذى تم طرحه فى موسم رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته كل من تارا عماد وإدوارد وغيرهم كما شاركه أيضا في مسلسل "دلع بنات" وشاركت في بطولته كل من مي عز الدين وكندة علوش وريم البارودي وغيرهم.

* عارفة عبد الرسول في شخصية " أم لطفي" :

تجسد الفنانة عارفة عبد الرسول شخصية أم لطفى والده كريم محمود عبد العزيز داخل الأحداث، وسعيد جدا بالمشاركة مع الفنان محمد عادل إمام لأنه فنان متميز فى جميع أدوار الفنية، وأتمنى المسلسل ينال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن الفنان محمد إمام قد استعان بمصحح لغوي من أجل أتقان اللهجة الفلاحي.

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