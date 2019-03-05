شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج مناهض للعنف ضد المرأة بجنوب أفريقيا تضامنًا مع مغنية صفعها صديقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بجنوب أفريقيا هاشتاج مناهض للعنف ضد المرأة، تضامنًا مع المغنية بونجيكايل سميلاين، التى صفعها صديقها عدة مرات أثناء قيامها ببث مباشر عبر الانستجرام تتحدث فيه إلى جمهورها.

وعلى موقع بى بى سى، عبر وزير الثقافة الجنوب أفريقي، ناثي مثيثاوا، عن شعوره "بالفزع"، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام لصديقها قائلًا فى تغريدة له: "هالنا ما رأينا من الموسيقي "مابمبينتشا" صديق المغنية، إذ ظهر في فيديو وهو يعتدي على المغنية العالمية، ونحن لا نكتفي بشجب هذا التصرف، بل نطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام ضده.

ولم يُعلق مابمبينتشا، واسمه ماندلا مافومولو، على الفيديو، لكنه كان قد علق على اتهامات مماثلة العام الماضي، وأنكر أنه "معتدٍ"، لكنه قال إنه "ليس قديسا قد أكون بالغت في رد الفعل تجاه بعض الوقائع في علاقتي بها (المغنية)، أو بخصوص بعض الأشياء.

وذكرت شقيقة المغنية لموقع "ذا جوس" المعني بأخبار الترفيه أن بونجيكايل وشهرتها"بايبس وودومو"، البالغة من العمر 24 عاما، "تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة، وأنكرت أن يكون الفيديو مدبرا لتسليط الضوء على قضايا العنف الأسري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيها علاقة الفنانة وصديقها إلى محل جدل، ففي حوار إذاعي في مايو العام الماضي، وجه المذيع سؤالا للمغنية إذا ما كان مابمبينتشا يعتدي عليها، الأمر الذي تحول إلى نقاش حول أخلاقيات الحوار.