شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام تفصل دلال عبد العزيز عن تصوير مسلسل ابنتها دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة دلال عبد العزيز، من تصوير يومين فى مسلسل دنيا سمير غانم "من أول نظرة" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث تظهر دلال عبد العزيز فى أول 10 حلقات من المسلسل كضيفة شرف ويتبقى لها حوالى 4 أيام وتنتهى من التصوير.

ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى كل من الفنان محمد سلام، والفنانة شيماء سيف والفنان عمرو وهبة وإسماعيل فرغلى ودلال عبد العزيز وسمير غانم وأيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دلال عبد العزيز فى مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، للمخرج رامى إمام ويشارك فى بطولة العمل الفنان رانيا محمود ياسين ووفاء صادق وداليا البحيرى التى انضمت مؤخراً للعمل ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأيام القليلة المقبلة.