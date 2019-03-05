طرح فيلم "كفرناحوم" بدور العرض السينمائي في المملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت الصفحة الرسمية للفيلم الذي سبق ترشيحه لجائزة الأوسكار "كفرناحوم" على "انستجرام"، بدء عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في المملكة المتحدة، في جولة الفيلم لعرضه بعدد من الدول العربية والأوروبية بعد النجاح الكبير الذي ناله خلال فترة عرضه العام الماضي وترشحه مؤخرًا ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي" بجوائز الأوسكار.

وطرحت الصفحة الرسمية مقطع دعائي للفيلم وعلقت قائلة: "الآن فيلم كفرناحوم بدور العرض بالمملكة المتحدة"، ولاقى الخبر سعادة وتهنئة الآلاف من متابعي الصفحة للمخرجة اللبنانية نادين لبكي على نجاح للوصول للعالمية.

والفيلم تدور أحداثه في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.