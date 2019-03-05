بالفيديو: روان بن حسين ترد بقوة على إحدى المدونات بعد تعليقها المستفز!

أشعلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقها على كلمات إحدى المدونات التي استفزت الجمهور بكلماتها.

ورغم أن روان بن حسين رفضت الكشف عن اسم المدونة التي تقصدها بكلماتها، إلا أنها ردت عليها بقوة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، حيث قالت: “هذه المدونة المشهورة في الخليج كانت تتحدث عن أن جمال البنت يكون ناقص.. سواء بشعر سيء أو بأنف كبير.. ولكن هناك أسلوب يجب أن يستخدمه الناس عندما يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هناك متابعين يتأثرون بهذا الكلام”.

وأكملت روان بن حسين: “خلينا نحسن الظن ونقول خانها التعبير، ولكن معايير الجمال ليس هكذا.. الله لم يخلص شيئاً ناقصاً، والاختلاف هو سر الجمال، ولكن بلاش نزرع في البنات الصغار الحساسات اللاتي يتأثرن بسرعة ويعتقدن بأن هناك مقياساً معيناً للجمال سيرضي المجتمع.. لا تعيشي حتى ترضي الناس حولك.. عيشي لنفسك وتقبلي اختلافات الناس وعاداتهم وتقاليدهم، لأن لا حد يعيش همك أو جسمك أو حياتك أو يتزوج بدلاً عنك.. ولا تجبري الآخرين على عيش الحياة بطريقتك أنت”.

تعليق الفاشينيستا الكويتية أثار إعجاب الجمهور بقوة لأنها دعت المدونات إلى التأكيد على أن الجمال يأتي بأشكال متعددة، وليس معنى كبر الأنف أو ضعف الشعر أن صاحبته ليست جميلة مثلاً أو أن عليها أن تخسر وزناً أو تخضع لحقن الفيلر حتى يتغير شكلها وتعجب الآخرين.