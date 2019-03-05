في ذكرى ميلاده الـ116.. تعرّف على أهم المحطات في حياة زكي رستم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الـ116، للفنان العريق زكي رستم، حيث ولد يوم الخميس 5 مارس عام 1903، في حي الحلمية بالقاهرة لعائلة أرستقراطية راقية، فكان والده وجده من باشوات مصر.

نشأ فى قصر كان يملكه جدّه اللواء محمود باشا رستم، أحد رجال الجيش المصري البارزين، وكان والده محمود بك رستم من كبار ملاك الأراضي الزراعية، ومن أعضاء الحزب الوطنى، وصديقًا شخصيًا لمصطفى كامل، كما توفى والده وهو لا يزال صبيًا، وتكفل به صديق والده مصطفى بك نجيب، وهو والد النجم سليمان نجيب، الأمر الذي أتاح له تكوين علاقات مع بعض فناني المسرح في ذلك الحين، ومنهم الفنان عبدالوارث عسر.

كان النجم القدير زكي رستم يمارس رياضة رفع الأثقال وحصل على بطولتها عام 1923 قبل شهادة البكالوريا، ثم بدأت هوايته فى التمثيل و هو طالب فى البكالوريا عام 1924، حين أعجب به النجم جورج أبيض وضمه إلى فرقته، وكان من المفترض أن يستكمل دراسته لكلية الحقوق طبقًا للتقليد السائد فى العائلات الأرستقراطية، الذي يُلزِم أبناءها باستكمال دراستهم الجامعية، ولكنه رفض دراسة الحقوق، وأخبر والدته برغبته

في أن يكون ممثلًا، ذلك الأمر الذي رفضته بشدة وخيرته بين حياته كفنان وبين استكمال حياته معهم، واختار الفن، وانتقل بعدها إلى عمارة يعقوبيان بوسط البلد، حيث عاش بقية حياته، وتسبب هذا في إصابة والدته بالشلل حزنًا على اختيار ابنها، وهو الأمر الذي كان له أثر كبير عليه لبقية حياته.

بدأ الفنان العالمي زكي رستم مسيرته الفنية من خلال السينما الصامتة، حيث شارك في أول بطولة له بفيلم "زينب"، الذي تم عرضه عام 1930، ثم توالت أعماله الفنية في عالم السينما، ومن أبرز تلك الأعمال: "الوردة البيضاء"، "ليلى بنت الصحراء"، "العزيمة"، "زليخة تحب عاشور"، "المتهمة"، "هذا ما جناه أبي"، "الحياة كفاح"، "قصة غرام"، "هدمت بيتي"، "النائب العام"، "ضحايا المدينة"، "الهانم"، "خاتم سليمان"، "معلهش يا زهر"، "النمر"، "مسمار جحا"، "حكم قراقوش"، "عائشة"، "بنت الأكابر"، "صراع في الوادي"، "موعد مع إبليس"، "حب و دموع"، "رصيف نمرة 5"، "أين عمري"، "إغراء"، "لن

أبكي أبدًا"، "الهاربة"، "نهر الحب"، "ملاك وشيطان"، "أعز الحبايب"، "يوم بلا غد"، "بقايا عذراء"، "الحرام".

عاني النجم الكبير زكي رستم في أوائل الستينات من ضعف السمع، واعتقد في البداية أنه مجرد عارض سيزول مع الأيام، وأنه بحفظه جيدًا دوره وقراءته شفاه الممثلين أمامه قد يحل المشكلة، لكن هذا لم يحدث، ففي آخر أفلامه "إجازة صيف"، كان فقد حاسة السمع تمامًا، فكان ينسى جملًا في الحوار، أو يرفع صوته بطريقة مسرحية، وكان يكره أن يستعين بسماعة من تلك الاختراعات الإلكترونية، خصوصًا أن السماعات كانت لا تزال بأسلاكها وبطاريتها ظاهرة للعيان، إلى جانب أنها تقيد من طريقته في الاندماج، وعلى رغم ذلك أدى النجم الموهوب زكي رستم الدور على أحسن ما يكون، وعندما كان يوجه له المخرج، أو يعطيه ملاحظاته كان لا يسمعها، ما أحزنه كثيرًا، حتى أنه في إحدى المرات بكى في الاستوديو من هذا الموقف، دفع كل ذلك النجم العريق زكي رستم إلى اعتزال التمثيل نهائيًا بعام 1968، والابتعاد عن الناس بعد فقدانه حاسة السمع تدريجيًا، كما كان يقضي معظم وقته في القراءة ولعب البلياردو، بعدما قدَّم أكثر من 240 فيلمًا.

وفي يوم الثلاثاء 15 فبراير من عام 1972 رحل عن عالمنا نجم العالمية زكي رستم بعد أن أصيب بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى دار الشفاء، وتوفى هناك عن عمر يناهز الـ69 عامًا.