أحمد رزق للفن : هذا ما حدث معي بعد مشاهدة الجزء الأول من "الكنز"ملك قورة للفن: كونت شعبية لدى هذه...

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل أحمد رزق عن طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز" خلال شهر آذار/مارس الجاري بعد فترة من التأجيلات موضحاً أنه ينتظر العمل بشغف كبير خاصة وأن القصة لم تكتمل في الجزء الأول وهو ما دفع صناع العمل لتقديم الجزء الثاني.

وأشار رزق لـ"الفن" أنهم صوروا الجزئين الأول والثاني مع بعض وعندما عرض الجزء الأول شعر بشغف كبير لمعرفة ما سيحدث في باقي الاحداث وكيفية ربط الـ3 عصور الزمنية في الأحداث وهل يوجد كنز حقيقي مؤكداً أنه يعتبر الفيلم من العلامات الفنية الهامة بالنسبة له في مشواره الفني.

الجزء الأول من "الكنز" شارك في بطولته عدد كبير من الممثلين ، منهم محمد رمضان، محمد سعد، روبي، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، هاني عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، ويظهر في الجزء الثاني عدد من الممثلين بينهم أحمد صيام ونهى عابدين وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.