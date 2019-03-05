خاص الفن- ناجي أسطا : لا أعيش بالحقيقة حالتي في "بعتذر"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان ناجي أسطا عن سعادته بالاصداء التي يتلقاها عن أغنيته الجديدة "بعتذر"، وقال في حديث خاص لموقع "الفن" ان نجاح هذه الاغنية جاء سريعا فقد حققت ملايين من الاستماع خلال أيام قليلة فقط.

وعما اذا كان يمر بهذه التجربة في الاغنية قال: "كلا فالفنان لا يمكن ان يعيش حالات اغنياته كلها وهذه الاغنية فيها الكثير من الصراحة" مشيراً الى انه في حالة استقراراً ويعيش مع زوجته حالة اغنية "فكرتن خلصوا".

أغنية "بعتذر" من كلمات إيلي حنا، ألحان أحمد بركات، توزيع داني حلو، ميكس وماسترينغ موريس طويلة، والكليب من إخراج هيفاء الفقيه.

وتقول كلمات الأغنية: "بعتذر.. مش قادر إنساها رغم الوقت بعتذر.. منّي شاطر.. إنجرح عالسكت هيدا منّو ذنبك.. منّي قادر حبّك مش ممكن يتفقوا جرح قلبي وقلبك.. ولما روح جبلك هدية.. بروح بجبلك عطرا هيّي وكل ما غمضهن عينيّي.. وأغمرك بين إيديي ما بكون بحبك إنتِ.. بكون اشتقتلا هيّي..".