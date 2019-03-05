ملك قورة للفن: كونت شعبية لدى هذه الفئة من الناس

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة ملك قورة على سعادتها بإستمرارها في تقديم الأدوار الكوميدية للعام الثالث على التوالي من خلال مسلسل "سوبر ميرو" مع الممثلة إيمي سمير غانم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل الأسبوع الماضي.

وأشارت ملك قورة في تصريح خاص لموقع "الفن" أنها في عام 2017 شاركت فى بطولة مسلسل "خلصانه بشياكة" وكونت من خلاله شعبية مع الأطفال، وبعدها شاركت في "عزمي وأشجان" واستمرت في الخط التي تسير عليه، موضحة أنها هذا العام في "سوبر ميرو" سيكون العمل موجهاً لشريحة كبيرة من الأطفال وأنها سعيدة بذلك.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، وحمدي الميرغني، وملك قورة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع الممثل سمير غانم، تأليف أحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.